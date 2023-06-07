Под Новосибирском с рельсов сошли три платформы

«По предварительным данным, 7 июня около 6 часов утра по новосибирскому времени при проведении маневровых работ на участке пути необщего пользования, примыкающего к станции Инская Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход без опрокидывания трех порожних железнодорожных платформ», — указано в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент не вызвал серьезных последствий для движения поездов. Все транспортные составы движутся по расписанию.



Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.