В Новосибирске нашли таксиста с окровавленной головой: он ничего не помнит

Вечером 5 июня в Новосибирске таксист был найден на обочине с разбитой головой. Охранник предприятия в Октябрьском районе позвонил бойцам ГБР, чтобы те пришли на помощь. Однако когда они приехали, у машины такси были открыты двери, а вот автомобилиста на месте не нашли.