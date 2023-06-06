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В Новосибирске нашли таксиста с окровавленной головой: он ничего не помнит

6 июня 2023, 09:07
Фото: 1MI
Таксист потерял сознание
Таксист получил травму головы в Новосибирске: он шел с окровавленной головой несколько километров, а затем у него начались судороги, подробности сообщают в АБ «Гвардия».

Вечером 5 июня в Новосибирске таксист был найден на обочине с разбитой головой. Охранник предприятия в Октябрьском районе позвонил бойцам ГБР, чтобы те пришли на помощь. Однако когда они приехали, у машины такси были открыты двери, а вот автомобилиста на месте не нашли.

Таксист уже не находился рядом с авто. Сотрудники нашли его через 3-4 км от места происшествия. Он шел это расстояние пешком с пробитой головой. Когда его остановили охранники, он упал и у него начались судороги.

На место вызвали скорую и полицию. Затем пострадавшему потребовалась реанимация. В 100 метрах от машины была обнаружена сломанная отвертка и лужа крови. Водитель машины не запомнил, как получил травму, причины инцидента выясняются.

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