В Новосибирске нашли таксиста с окровавленной головой: он ничего не помнит

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Вечером 5 июня в Новосибирске таксист был найден на обочине с разбитой головой. Охранник предприятия в Октябрьском районе позвонил бойцам ГБР, чтобы те пришли на помощь. Однако когда они приехали, у машины такси были открыты двери, а вот автомобилиста на месте не нашли.
Таксист уже не находился рядом с авто. Сотрудники нашли его через 3-4 км от места происшествия. Он шел это расстояние пешком с пробитой головой. Когда его остановили охранники, он упал и у него начались судороги.
На место вызвали скорую и полицию. Затем пострадавшему потребовалась реанимация. В 100 метрах от машины была обнаружена сломанная отвертка и лужа крови. Водитель машины не запомнил, как получил травму, причины инцидента выясняются.