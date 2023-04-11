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Загадочная смерть: в Новосибирской области нашли мертвым пропавшего таксиста

11 апреля 2023, 09:11
Фото: ЛизаАлерт
Было найдено тело мужчины

В Новосибирской области нашли мертвым пропавшего таксиста из Чанов

Тело таксиста, который пропал месяц назад, нашли в Новосибирской области, о чем сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Эдуард К. пропал 11 марта 2023 года в Чановском районе. 4 апреля волонтеры сообщили, что мужчина был найден мертвым. Подробности данного инцидента не называются.

Как ранее сообщали СМИ, сибиряк работал таксистом. Накануне пропажи он оставил машину на рабочем месте и объяснил диспетчеру, что заберет автомобиль позже. После этого его никто не видел.

Источники, знакомые с ситуацией, выдвигают предположения, что пропавшего нашли на кладбище уже мертвым. Однако официально информация не подтверждена, а причина смерти еще не установлена.

Загадочная смерть таксиста из Новосибирска - уголовное дело отказались возбуждать
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#Эмилия Губарева#Поиск#Пропажа#Лиза Алерт#Общество#Город#Новосибирская область
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