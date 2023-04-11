Загадочная смерть: в Новосибирской области нашли мертвым пропавшего таксиста

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Эдуард К. пропал 11 марта 2023 года в Чановском районе. 4 апреля волонтеры сообщили, что мужчина был найден мертвым. Подробности данного инцидента не называются.
Как ранее сообщали СМИ, сибиряк работал таксистом. Накануне пропажи он оставил машину на рабочем месте и объяснил диспетчеру, что заберет автомобиль позже. После этого его никто не видел.
Источники, знакомые с ситуацией, выдвигают предположения, что пропавшего нашли на кладбище уже мертвым. Однако официально информация не подтверждена, а причина смерти еще не установлена.