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Published Сегодня, 06:58

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Новосибирский таксист продает свои элитные квартиры, купленные за сверхприбыль

6 марта 2023, 06:58
Фото: 1MI
Мужчине дари квартиры за хорошую работу, затем он их обменивал
Таксист из Новосибирска Максим Шарухин продает свои элитные квартиры, которые достались ему нетипичным способом.

Бизнесмен и по совместительству таксист Максим Шарухин прославился в Новосибирске благодаря рассказу о сверхприбыли, позволившей купить ему элитные квартиры в ЖК. У мужчины есть три квартиры, две из которых двухуровневые в доме на Красноярской, 40. Одна из квартир даже принадлежала долларовому миллионеру.

В своих соцсетях Максим сообщил, что продает две квартиры – одну за 18 млн, а вторую за 24 млн рублей. Площадь у жилья масштабная – 167 квадратов и 254. Отметим, что ранее сибиряк даже заявлял, что готов временно предоставить жилье пострадавшим при взрыве газа в доме на Линейной.

Мужчина таксует на неприметном «Крузаке». А «подняться» ему удалось благодаря остеклению окон. Проработав кабельщиком до конца нулевых в «Сибирских Сетях», в 2008 Максим сменил призвание и открыл ИП по застеклению жилых и офисных зданий, пишет НГС.

Примечательно, но застройщики рассчитывались с рабочим квартирами в Ленинском районе, которые позже он обменивал на недвижимость в центре города. Также сибиряк хотел отправиться на СВО добровольцем – от скуки, но получилось это у него или нет – остается загадкой.

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#Таксист#Общество#Город#Квартиры#Новосибирск#Эмилия Губарева
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