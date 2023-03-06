Примечательно, но застройщики рассчитывались с рабочим квартирами в Ленинском районе, которые позже он обменивал на недвижимость в центре города. Также сибиряк хотел отправиться на СВО добровольцем – от скуки, но получилось это у него или нет – остается загадкой.