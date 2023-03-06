Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Бизнесмен и по совместительству таксист Максим Шарухин прославился в Новосибирске благодаря рассказу о сверхприбыли, позволившей купить ему элитные квартиры в ЖК. У мужчины есть три квартиры, две из которых двухуровневые в доме на Красноярской, 40. Одна из квартир даже принадлежала долларовому миллионеру.
В своих соцсетях Максим сообщил, что продает две квартиры – одну за 18 млн, а вторую за 24 млн рублей. Площадь у жилья масштабная – 167 квадратов и 254. Отметим, что ранее сибиряк даже заявлял, что готов временно предоставить жилье пострадавшим при взрыве газа в доме на Линейной.
Мужчина таксует на неприметном «Крузаке». А «подняться» ему удалось благодаря остеклению окон. Проработав кабельщиком до конца нулевых в «Сибирских Сетях», в 2008 Максим сменил призвание и открыл ИП по застеклению жилых и офисных зданий, пишет НГС.
Примечательно, но застройщики рассчитывались с рабочим квартирами в Ленинском районе, которые позже он обменивал на недвижимость в центре города. Также сибиряк хотел отправиться на СВО добровольцем – от скуки, но получилось это у него или нет – остается загадкой.