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В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 35-летнего таксиста

Сегодня, 03:16
Фото: Лиза Алерт/ВК
Пропавший на этой неделе таксист Фарух Хамракулов найден погибшим
Пропавший на этой неделе таксист Фарух Хамракулов найден погибшим. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» 24 декабря.

Об исчезновении мужчины волонтерам сообщили его родные. Во время поисковых работ им стало известно, что Фарух пропал на автомобиле Mazda 6 в Кировском районе. Там его видели последний раз 22 декабря.

«Недавно он купил автомобиль и занялся частным извозом. На нем он уехал в неизвестном направлении. Вчера мужчину нашли погибшим. Приносим свои соболезнования родным», - рассказали волонтеры «Лиза Алерт».

Где именно нашли тело сибиряка неизвестно. Также специалисты не стали распространяться, при каких обстоятельствах погиб 35-летний таксист.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#Лиза Алерт
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