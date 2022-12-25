В Новосибирске нашли погибшим пропавшего 35-летнего таксиста

Об исчезновении мужчины волонтерам сообщили его родные. Во время поисковых работ им стало известно, что Фарух пропал на автомобиле Mazda 6 в Кировском районе. Там его видели последний раз 22 декабря.
«Недавно он купил автомобиль и занялся частным извозом. На нем он уехал в неизвестном направлении. Вчера мужчину нашли погибшим. Приносим свои соболезнования родным», - рассказали волонтеры «Лиза Алерт».
Где именно нашли тело сибиряка неизвестно. Также специалисты не стали распространяться, при каких обстоятельствах погиб 35-летний таксист.