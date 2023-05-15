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Таксиста из Чанов нашли мертвым на могиле жены

15 мая 2023, 09:39
Фото: 1MI
Мужчина работал таксистом

Таксиста из Чанов нашли мертвым на могиле жены

В Чановском районе обнаружили мертвым пропавшего два месяца назад таксиста. Утверждается, что на теле отсутствуют следы насильственной смерти.
«По данному факту Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка. Следователем СК с целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

49-летний Эдуард Колмаков пропал без вести 11 марта. По данным «НГС Новосибирск» мужчина оставил такси на рабочем месте в 16 часов дня и связался с диспетчером. Позже таксист так и не вышел на связь.

Пропавший очень тяжело переживал смерть жены от рака. Утверждается, что тело нашли на кладбище возле могилы женщины. Однако официально информация пока не подтвердилась.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Следственный комитет#Гибель#Таксист
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