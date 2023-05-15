Таксиста из Чанов нашли мертвым на могиле жены

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 10:01
«По данному факту Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка. Следователем СК с целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
49-летний Эдуард Колмаков пропал без вести 11 марта. По данным «НГС Новосибирск» мужчина оставил такси на рабочем месте в 16 часов дня и связался с диспетчером. Позже таксист так и не вышел на связь.
Пропавший очень тяжело переживал смерть жены от рака. Утверждается, что тело нашли на кладбище возле могилы женщины. Однако официально информация пока не подтвердилась.