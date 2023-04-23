Загадочная смерть: под Новосибирском в поселке отпустили подозреваемых в убийстве

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Конфликт произошёл ночью 19 апреля между пострадавшим и троими местными жителями в возрасте от 22 до 26 лет, двое из которых были ранее судимы за хищение, изнасилование и мошенничество.
После конфликта мужчины был обнаружен погибшим. Один подозреваемый скрывался, но спустя время сдался. Участники были задержаны. Спустя время всех подозреваемых отпустили на свободу.
Происходящее вызвало беспокойство жителей – они обеспокоены присутствием возможных «убийц» на свободе. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства данного случая и искать виновных.