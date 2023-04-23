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Загадочная смерть: под Новосибирском в поселке отпустили подозреваемых в убийстве

23 апреля 2023, 10:33
Фото: 1MI
19 апреля неизвестные убили мужчину

В поселке под Новосибирском отпустили подозреваемых в убийстве мужчины

Подозреваемых в убийстве 41-летнего мужчины в посёлке Железнодорожном Новосибирской области отпустили, о чем стало известно из ВК-группы «ЧП Новосибирск».

Конфликт произошёл ночью 19 апреля между пострадавшим и троими местными жителями в возрасте от 22 до 26 лет, двое из которых были ранее судимы за хищение, изнасилование и мошенничество.

После конфликта мужчины был обнаружен погибшим. Один подозреваемый скрывался, но спустя время сдался. Участники были задержаны. Спустя время всех подозреваемых отпустили на свободу.

Происходящее вызвало беспокойство жителей – они обеспокоены присутствием возможных «убийц» на свободе. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства данного случая и искать виновных.

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#Убийство#Криминал#Город#Происшествия#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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