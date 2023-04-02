Опасный груз: соляная кислота разлилась из вагона на станции Инская в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Инцидент произошел рано утром на железной дороге. Из контейнерного вагона вылилась соляная кислота.
«Грузовой поезд ехал от станции Косяковка до Алдана. В пути на станции Инской его решили проверить и зафиксировали течь соляной кислоты», - подтвердили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.
Оперативно на место прибыли специалисты, которые ликвидировали разлив. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП.
Напомним, подобный инцидент уже происходил на станции Инская в Новосибирске прошлым летом.