atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Опасный груз: соляная кислота разлилась из вагона на станции Инская в Новосибирске

2 апреля 2023, 03:58
Фото: 1MI
Течь соляной кислоты произошла в Новосибирске

В Новосибирске произошла утечка соляной кислоты из вагона на станции Инская

Соляная кислота разлилась из контейнера на станции Инская в Новосибирске 2 апреля. Транспортная прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел рано утром на железной дороге. Из контейнерного вагона вылилась соляная кислота.

«Грузовой поезд ехал от станции Косяковка до Алдана. В пути на станции Инской его решили проверить и зафиксировали течь соляной кислоты», - подтвердили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

Оперативно на место прибыли специалисты, которые ликвидировали разлив. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП.

Напомним, подобный инцидент уже происходил на станции Инская в Новосибирске прошлым летом.

#Алина Шефер#Вагоны#Соляная кислота#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Названы самые высокие здания Новосибирска, построенные за последние три года
Сегодня, 01:00
Сибирский «Маресьев»: оставшийся без ног боец хочет вернуться на СВО на протезах
31 марта 05:49
Комбат специального батальона "Вега" Панферов рассказал о ранениях и службе
Вчера, 04:01
Инфекционист Поздняков из Новосибирска предупредил о начале сезона клещей
Вчера, 16:41
В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на апрель 2023 года
Сегодня, 02:36
Автобус с пассажирами перевернулся в кювет на Ордынской трассе
Вчера, 05:42