Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
На станции Сокур под Новосибирском утром 6 июля произошел сход двух поездных составов — тепловоза и вагона, который перевозил бензин. К счастью, никто не пострадал, и опасности для окружающих не возникло.
При этом движение других поездов не было задержано.
«В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с произошедшим, проводятся дополнительные мероприятия по контролю со стороны Новосибирской транспортной прокуратуры.