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Тепловоз и вагон с бензином сошли с рельсов под Новосибирском — ЧП на станции Сокур

6 июля 2023, 05:13
Фото: 1MI
Пострадавших нет

Под Новосибирском на станции Сокур сошли с рельсов тепловоз и вагон с бензином

Тепловоз и вагон с бензином сошли с рельсов на станции Сокур под Новосибирском. Транспортная прокуратура проводит проверку.

На станции Сокур под Новосибирском утром 6 июля произошел сход двух поездных составов — тепловоза и вагона, который перевозил бензин. К счастью, никто не пострадал, и опасности для окружающих не возникло.

При этом движение других поездов не было задержано.

«В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с произошедшим, проводятся дополнительные мероприятия по контролю со стороны Новосибирской транспортной прокуратуры.

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#Эмилия Губарева#Вагоны#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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