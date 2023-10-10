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Срочник погиб

Похороны погибшего в Крыму срочника прошли в Новосибирске

10 октября 2023, 02:30
Фото: 1MI
Срочник погиб
В Новосибирске прошли похороны 20-летнего срочника, отправленного в Крым, где он погиб от ранения в голову в результате обстрела.

В прошедшие выходные в Новосибирске прошла церемония прощания с Иваном, который служил в Крыму и погиб во время дежурства на границе полуострова. По информации от Сиб.фм, прощание состоялось в школе № 211 имени Л. И. Сидоренко.

Иван окончил школу и отправился на срочную службу, где его направили в подразделение в Крыму. Планировалось, что он вернется домой в октябре 2023 года, однако он оказался в зоне обстрела и получил ранение в голову, после чего впал в кому.

Спустя некоторое время Иван скончался. На похороны бойца пришло множество друзей и товарищей из школы.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в сентябре 2023
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#Новосибирск#Похороны#Эмилия Губарева#Ранение#Срочник
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