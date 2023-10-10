Похороны погибшего в Крыму срочника прошли в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
В прошедшие выходные в Новосибирске прошла церемония прощания с Иваном, который служил в Крыму и погиб во время дежурства на границе полуострова. По информации от Сиб.фм, прощание состоялось в школе № 211 имени Л. И. Сидоренко.
Иван окончил школу и отправился на срочную службу, где его направили в подразделение в Крыму. Планировалось, что он вернется домой в октябре 2023 года, однако он оказался в зоне обстрела и получил ранение в голову, после чего впал в кому.
Спустя некоторое время Иван скончался. На похороны бойца пришло множество друзей и товарищей из школы.