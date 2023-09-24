Пулеметчика из НСО Андрея Тарашкина похоронили через два месяца после гибели на СВО

Службу в Вооруженных силах Российской Федерации Андрей проходил с 1997 по 1999 год. После этого он работал в следственном изоляторе № 2 до 2004 года, а затем перешел на вахтовый метод работы на севере, а потом на предприятии «ФИШ МЭН».