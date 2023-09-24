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Боец погиб на СВО

Пулеметчика из НСО Андрея Тарашкина похоронили через два месяца после гибели на СВО

24 сентября 2023, 05:39
Фото: Администрация Куйбышевского района
Боец погиб на СВО

В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО пулеметчика Андрея Тарашкина

Через два месяца после трагической гибели на СВО, в Новосибирской области простились с пулеметчиком Андреем Тарашкиным. Бойцу было 44 года.

Как сообщили в администрации Куйбышевского района, Андрей Тарашкин родился 18 декабря 1978 года и рос в городе Куйбышев. Он учился в школе № 2 и поступил в сельскохозяйственный техникум, чтобы получить профессию механика.

Службу в Вооруженных силах Российской Федерации Андрей проходил с 1997 по 1999 год. После этого он работал в следственном изоляторе № 2 до 2004 года, а затем перешел на вахтовый метод работы на севере, а потом на предприятии «ФИШ МЭН».

Родные описывают солдата как доброго, отзывчивого и надежного человека, который всегда выполнял свои обязанности ответственно. 26 октября прошлого года Андрей был призван в рамках частичной мобилизации и начал служить в должности пулеметчика 4-го мотострелкового взвода. Он считал своим долгом служить Родине и несмотря на опасность, выполнил свою воинскую обязанность до самого конца. Погиб мужчина 27 июля 2023 года.

Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах
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