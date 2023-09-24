Погибшего на СВО бойца Олега Вежновца похоронили в Новосибирской области

Посмертно Олег Вежновец был награжден орденом Мужества указом президента Российской Федерации В. В. Путиным за его мужество и героизм во время выполнения служебного долга. Орден был вручен родителям погибшего военным комиссаром городов Карасук, Баганского, Карасукского и Купинского районов Новосибирской области.