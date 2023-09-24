Погибшего на СВО бойца Олега Вежновца похоронили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Купинском районе простились с героем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине — Олегом Вежновцом. На похоронах присутствовали родные и близкие, друзья, одноклассники и одногруппники.
Он стал защитником мирного населения и продемонстрировал истинное мужество и стойкость. Оставаясь верным своему служебному долгу до конца, боец стал настоящим патриотом.
Посмертно Олег Вежновец был награжден орденом Мужества указом президента Российской Федерации В. В. Путиным за его мужество и героизм во время выполнения служебного долга. Орден был вручен родителям погибшего военным комиссаром городов Карасук, Баганского, Карасукского и Купинского районов Новосибирской области.