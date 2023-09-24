atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Боец погиб на СВО

Погибшего на СВО бойца Олега Вежновца похоронили в Новосибирской области

24 сентября 2023, 03:01
Фото: Новости Купина
Боец погиб на СВО

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО бойцом Олегом Вежновцом

Героя специальной военной операции на Украине Вежновца Олега проводили в последний путь в Новосибирской области: за проявленное мужество ему был посмертно вручен орден Мужества.

В Купинском районе простились с героем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине — Олегом Вежновцом. На похоронах присутствовали родные и близкие, друзья, одноклассники и одногруппники.

Он стал защитником мирного населения и продемонстрировал истинное мужество и стойкость. Оставаясь верным своему служебному долгу до конца, боец стал настоящим патриотом.

Посмертно Олег Вежновец был награжден орденом Мужества указом президента Российской Федерации В. В. Путиным за его мужество и героизм во время выполнения служебного долга. Орден был вручен родителям погибшего военным комиссаром городов Карасук, Баганского, Карасукского и Купинского районов Новосибирской области.

Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах
Узнать подробнее
Читайте также:
26-летний боец с позывным «Дава» из Новосибирской области погиб в зоне СВОНа СВО погиб контрактник Михаил Куликов из Новосибирской областиНа СВО погиб боец с позывным Змея из Новосибирской областиКомандир минометного расчета Андрей Шкредов погиб в зоне проведения СВО
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО
Подпишитесь
Самые забавные арт-объекты Новосибирска: угадайте, где они находятся
22 сентября, 09:32
Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
22 сентября, 05:12
Новосибирский комбат «Веги» Панферов рассказал о пленных бойцах СВО
Вчера, 09:03
Агроном из Новосибирска Шубина дала советы по сбору капусты
Сегодня, 02:25
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
21 сентября, 04:09
Мэр Новосибирска рассказал о своем отношении к группе Rammstein
22 сентября, 08:21