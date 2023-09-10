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Шкредов Андрей Владимирович погиб в зоне СВО.

Командир минометного расчета Андрей Шкредов погиб в зоне проведения СВО

10 сентября 2023, 12:21
Фото: Группа "Новосибирск скорбит" Вконтакте.
Шкредов Андрей Владимирович погиб в зоне СВО.
Прощание с погибшим в зоне СВО Андреем Шкредовым начнется в понедельник 11 сентября в 12.00 в городе Куйбышев по адресу ул. Шишкова, 2.

Погибшему Андрею Шкредову было 44 года — он родился 26 мая 1979 года, окончил школу №5, затем поступил в Профессиональное училище №8 в городе Куйбышев, обучался на сварщика. Получив профессию, два года отслужил в армии.

После армии 20 лет проработал в пожарной охране. В 2020 году ушел работать в частную фирму охранником, сослуживцы говорят об Андрее, как о добром, порядочном, очень отзывчивом и ответственном сотруднике. В зоне проведения военной операции Андрей Шкредов был командиром минометного расчета, погиб во время выполнения боевых задач. Прощание состоится завтра 11 сентября в Прощальном зале ритуальных услуг «Память» г. Куйбышев.

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