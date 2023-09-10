Командир минометного расчета Андрей Шкредов погиб в зоне проведения СВО

После армии 20 лет проработал в пожарной охране. В 2020 году ушел работать в частную фирму охранником, сослуживцы говорят об Андрее, как о добром, порядочном, очень отзывчивом и ответственном сотруднике. В зоне проведения военной операции Андрей Шкредов был командиром минометного расчета, погиб во время выполнения боевых задач. Прощание состоится завтра 11 сентября в Прощальном зале ритуальных услуг «Память» г. Куйбышев.