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Проститься с погибшим пришли родные, близкие и друзья.

В Черепаново простились с погибшим на СВО Сергеем Поморцевым

20 августа 2023, 16:52
Фото: 1MI
Проститься с погибшим пришли родные, близкие и друзья.
Сергея Поморцева похоронили с воинскими почестями в Черепаново Новосибирской области 20 августа.

О погибшем бойце известно, что он был добровольцем. Сергей Поморцев проживал в городе Черепаново Новосибирской области. О его смерти сообщили в группе администрации Черепановского района Вконтакте. На похоронах присутствовали не только близкие и друзья, но и жители Черепаново, которые не знали Сергея лично, но пришли отдать дань памяти герою.

Сергей родился 15 июня 1983 года, он погиб, не дожив до своего сороколетия всего 4 дня, 11 июня, находясь в зоне проведения специальной военной операции.

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Житель Новосибирской области Максим Радченко погиб в зоне проведения спецоперации.

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#Ольга Храмушкина#Погиб#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Черепаново
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