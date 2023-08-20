В Черепаново простились с погибшим на СВО Сергеем Поморцевым

О погибшем бойце известно, что он был добровольцем. Сергей Поморцев проживал в городе Черепаново Новосибирской области. О его смерти сообщили в группе администрации Черепановского района Вконтакте. На похоронах присутствовали не только близкие и друзья, но и жители Черепаново, которые не знали Сергея лично, но пришли отдать дань памяти герою.