В Черепаново простились с погибшим на СВО Сергеем Поморцевым

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
О погибшем бойце известно, что он был добровольцем. Сергей Поморцев проживал в городе Черепаново Новосибирской области. О его смерти сообщили в группе администрации Черепановского района Вконтакте. На похоронах присутствовали не только близкие и друзья, но и жители Черепаново, которые не знали Сергея лично, но пришли отдать дань памяти герою.
Сергей родился 15 июня 1983 года, он погиб, не дожив до своего сороколетия всего 4 дня, 11 июня, находясь в зоне проведения специальной военной операции.
Житель Новосибирской области Максим Радченко погиб в зоне проведения спецоперации.