В Новосибирской области простятся с рядовым Алексеем Шияном

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
«Военный погиб в возрасте 37 лет. Он отправился на спецоперацию по контракту», — рассказали Atas.info волонтеры.
Когда именно умер Шиян не уточнили. Только отметили, что он храбро повел себя на поле боя, получил смертельное ранение, спасая товарищей.
Траурная церемония проходит в Искитимском районе в пятницу, 11 августа.
Напомним, ранее в Новосибирской области похоронили многодетного отца Николая Шачнева, который погиб спустя месяц службы на СВО.