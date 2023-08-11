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Рядовой Шиян из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В Новосибирской области простятся с рядовым Алексеем Шияном

11 августа 2023, 07:36
Фото: администрация Искитимского района
Рядовой Шиян из Новосибирской области погиб в зоне СВО
Рядовой Алексей Шиян из Искитима Новосибирской области погиб в зоне СВО. Сибиряки проводят солдата в последний путь 11 августа.
«Военный погиб в возрасте 37 лет. Он отправился на спецоперацию по контракту», — рассказали Atas.info волонтеры.

Когда именно умер Шиян не уточнили. Только отметили, что он храбро повел себя на поле боя, получил смертельное ранение, спасая товарищей.

Траурная церемония проходит в Искитимском районе в пятницу, 11 августа.

Напомним, ранее в Новосибирской области похоронили многодетного отца Николая Шачнева, который погиб спустя месяц службы на СВО.

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