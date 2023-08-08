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В Новосибирской области похоронили погибшего на СВО бойца Дмитрия Бунина

8 августа 2023, 03:49
Фото: 1MI
Мужчина погиб на Украине
Маслянинский район скорбит по погибшему во время спецоперации земляку Дмитрию Бунину.

Маслянинский район простился с погибшим на СВО земляком Дмитрием Буниным. Боец родился 24 июля 1982 года в городе Находка. Он получил образование в Маслянинской школе номер 3 и окончил Маслянинское ПУ-77 в 2001 году.

В апреле 2023 года Дмитрий поступил на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации и отправился на СВО. Дата его гибели не сообщается. Похоронили военнослужащего 28 июля.

Для всех, кто знал и любил Дмитрия, он останется вечным примером настоящего патриота и защитника Родины. Его имя навсегда запишется в истории района как героя спецоперации. Об этом пишет газета «Маслянинский Льновод».

Фото: Маслянинский Льновод
Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
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