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Published Сегодня, 03:49
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Маслянинский район простился с погибшим на СВО земляком Дмитрием Буниным. Боец родился 24 июля 1982 года в городе Находка. Он получил образование в Маслянинской школе номер 3 и окончил Маслянинское ПУ-77 в 2001 году.
В апреле 2023 года Дмитрий поступил на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации и отправился на СВО. Дата его гибели не сообщается. Похоронили военнослужащего 28 июля.
Для всех, кто знал и любил Дмитрия, он останется вечным примером настоящего патриота и защитника Родины. Его имя навсегда запишется в истории района как героя спецоперации. Об этом пишет газета «Маслянинский Льновод».