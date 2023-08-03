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Прапорщик из села Ключики Новосибирской области Максим Казанцев погиб в зоне СВО

3 августа 2023, 04:32
Фото: 1MI
Мужчина погиб в зоне проведения спецоперации
Погибший на СВО прапорщик Максим Казанцев из села Ключики будет похоронен в Сузунском районе Новосибирской области.

Траурное прощание с прапорщиком Максимом Казанцевым из села Ключики состоится в пятницу, 4 августа, в Сузунском районе Новосибирской области.

Мужчина погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины.

Прощание с ним будет организовано возле здания Дома культуры в селе Ключики, сообщили в администрации Сузунского района.

Подробностей о его жизни и гибели нет.

Фото: Администрация Сузунского района Новосибирской области
Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
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