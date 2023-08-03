Прапорщик из села Ключики Новосибирской области Максим Казанцев погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
Траурное прощание с прапорщиком Максимом Казанцевым из села Ключики состоится в пятницу, 4 августа, в Сузунском районе Новосибирской области.
Мужчина погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины.
Прощание с ним будет организовано возле здания Дома культуры в селе Ключики, сообщили в администрации Сузунского района.
Подробностей о его жизни и гибели нет.