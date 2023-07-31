Житель Болотнинского района Андрей Гавриленко погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
«Сегодня стало официально известно о гибели нашего земляка Андрея Гавриленко. Прощание с бойцом состоится 2 августа с 12.00 до 14.00 в зале похоронного дома по улице Забабонова», — сообщается в официальном паблике администрации Болотнинского района в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина был мобилизован в октябре прошлого года. Андрей Гавриленко служил командиром отделения народной милиции ДНР и погиб 8 июня. Подробности гибели военнослужащего не сообщаются.