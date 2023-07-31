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Житель Болотнинского района Андрей Гавриленко погиб на СВО

31 июля 2023, 07:23
Фото: pxhere.com
Мужчина погиб в зоне СВО
В Болотнинском районе простятся с местным жителем Андреем Гавриленко. Мужчина погиб в зоне СВО.
«Сегодня стало официально известно о гибели нашего земляка Андрея Гавриленко. Прощание с бойцом состоится 2 августа с 12.00 до 14.00 в зале похоронного дома по улице Забабонова», — сообщается в официальном паблике администрации Болотнинского района в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина был мобилизован в октябре прошлого года. Андрей Гавриленко служил командиром отделения народной милиции ДНР и погиб 8 июня. Подробности гибели военнослужащего не сообщаются.

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#Новосибирская область#Спецоперация#Александр Ляхов#Зона СВО#Участник СВО#Погиб
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