atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Изображение материала

Под Новосибирском похоронят погибшего на СВО командира взвода Константина Фиголя

31 июля 2023, 05:53
Фото: 1MI
Мужчина погиб на Украине

В Бердске простятся с погибшим на СВО командиром взвода Константином Фиголем

В Бердске 31 июля состоится церемония прощания с командиром зенитно-ракетного взвода Константином Фиголем, погибшим 21 июля 2023 года.

31 июля в городе Бердске, Новосибирской области, состоится прощание с погибшим 45-летним командиром зенитно-ракетного взвода Константином Фиголем. Об этом сообщили в местной администрации.

Константин был родом из Бердска. Он учился в школе №4 и окончил Новосибирский политехнический колледж.

Сержант Фиголь был призван на службу в сентябре прошлого года и погиб 21 июля 2023 года в ходе выполнения своего воинского долга.

Церемония прощания с Константином Фиголем состоится 31 июля по адресу: ул. М. Горького, 44 в городе Бердске.

Фото: Администрация Бердска
Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Боец из села Кожурла Новосибирской области Леонид Иванов погиб в зоне СВОБоец из Новосибирской области Вадим Мельников погиб на СВО в свой 25-й день рожденияВ Чулыме похоронили по решению суда бойца СВО Анатолия Логинова — он погиб год назад26-летний боец с позывным «Дава» из Новосибирской области погиб в зоне СВО
#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Бердск#Общество#Спецоперация#18+#Погиб#Участник СВО
Подпишитесь
Первый матч в новом ЛДС «Сибирь-Арена» играют 13 августа сборные России и Беларуси
Сегодня, 07:06
Что творили пилоты Авиашоу в Мочище в пасмурном небе Новосибирска
Вчера, 09:21
Рейтинг зарплат по районам Новосибирска — где получают больше всего
Сегодня, 02:13
График выплат всех детских пособий в августе 2023 года
Сегодня, 01:56
Жара до +30 °С: прогноз погоды в Новосибирске на неделю — что ждет сибиряков летом
Вчера, 14:09
Женщина лишилась ноги, вырывая сумку из дверей электрички в Новосибирске
Сегодня, 01:29