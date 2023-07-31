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Published Сегодня, 05:53
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31 июля в городе Бердске, Новосибирской области, состоится прощание с погибшим 45-летним командиром зенитно-ракетного взвода Константином Фиголем. Об этом сообщили в местной администрации.
Константин был родом из Бердска. Он учился в школе №4 и окончил Новосибирский политехнический колледж.
Сержант Фиголь был призван на службу в сентябре прошлого года и погиб 21 июля 2023 года в ходе выполнения своего воинского долга.
Церемония прощания с Константином Фиголем состоится 31 июля по адресу: ул. М. Горького, 44 в городе Бердске.