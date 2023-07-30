atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:11

Published Сегодня, 02:11

Modified Сегодня, 02:13

Updated Сегодня, 02:13

Изображение материала

Боец из села Кожурла Новосибирской области Леонид Иванов погиб в зоне СВО

30 июля 2023, 02:11
Фото: 1MI
Мужчина погиб в зоне СВО
Участник СВО из Новосибирской области Леонид Иванов погиб на Украине. Он защищал Родину несколько месяцев и пал смертью храбрых.

Администрация Убинского района сообщает о гибели Леонида Иванова, погибшего во время спецоперации. Боец родился 7 сентября 2001 года в селе Кожурла. Он получал образование в местной школе и после этого был призван в армию из своего родного села. В марте текущего года он заключил контракт с Вооруженными силами РФ и отправился воевать в Украину.

20 июля 2023 года, в ходе выполнения своих обязанностей в специальной военной операции, младший сержант Иванов, занимавший должность стрелка-помощника гранатометчика, отдал свою жизнь за Родину. Информацию о дате проведения прощания с ушедшим земляком еще не предоставили.

Фото: Администрация Убинского района
Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023
Узнать подробнее
Читайте также:
26-летний боец с позывным «Дава» из Новосибирской области погиб в зоне СВОВ Чулыме похоронили по решению суда бойца СВО Анатолия Логинова — он погиб год назад
#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Спецоперация#Общество#Родина#Служба#Контракт#Смерть#18+#Погиб#Участник СВО#Гибель
Подпишитесь
Авиашоу в Мочище 30 июля 2023: полная программа, как доехать на аэродром
Вчера, 03:55
День крещения Руси в Новосибирске празднуют с полевой кухней: программа 30 июля 2023
Вчера, 23:55
Руководителя аэродрома «Мочище» обвиняют в мошенничестве: за что пострадал Осокин
27 июля, 02:31
В Новосибирске 32 призывника НВВКУ прошли обряд Крещения в озере на полигоне
Вчера, 09:26
Атака беспилотников на «Москва-Сити» 30 июля 2023: что известно
Сегодня, 02:27
Стала известна программа празднования Дня ВМФ в Новосибирске 30 июля
28 июля, 03:58