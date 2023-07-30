Боец из села Кожурла Новосибирской области Леонид Иванов погиб в зоне СВО

Администрация Убинского района сообщает о гибели Леонида Иванова, погибшего во время спецоперации. Боец родился 7 сентября 2001 года в селе Кожурла. Он получал образование в местной школе и после этого был призван в армию из своего родного села. В марте текущего года он заключил контракт с Вооруженными силами РФ и отправился воевать в Украину.