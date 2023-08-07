atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:33

Updated Сегодня, 01:33

Изображение материала

В с. Баган Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Алексеем Меркуловым

7 августа 2023, 01:26
Фото: 1MI
Прощание прошло в Доме культуры в селе Баган.
Житель села Баган Алексей Меркулов погиб 4 июля в Херсонской области, ему было 30 лет.

Друзья и родственники погибшего в зоне спецоперации Алексея Меркулова пришли проститься с ним в Дом Культуры села Баган 5 августа. Алексей родился в Казахстане в Павлодарской области в селе Михайловка в 1992 году, в возрасте 7 лет его семья переехала в Россию, в Баган. На прощании односельчане отмечали, что мальчик с ранних лет стремился преодолевать трудности и в учебе, и в делах.

Алексей Меркулов находился в зоне СВО в Херсонской области, он отправился в зону спецоперации в мае 2023 года, 4 июля он погиб при исполнении воинского долга. Похороны прошли в селе, где он жил, Алексея похоронили с воинскими почестями.

Стало известно, что в зоне СВО в один день погибли сразу трое выпускников НВВКУ — Борис Михеев, Павел Штепа и Николай Асеев.

Читайте также:
Трое выпускников НВВКУ погибли в один день на СВОВ Барабинском районе простились с Максимом ГабдульбаровымВ Сузунском районе простятся с Александром Куриловым, погибшим в зоне СВО
#Ольга Храмушкина#Погиб#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Стала известна программа открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа 2023
Сегодня, 03:33
Минивэн въехал на крышу легковых автомобилей в результате массового ДТП. Видео
Сегодня, 02:48
В Новосибирск вернется 30-градусная жара на следующей неделе
Вчера, 10:46
Раненый боец СВО из Новосибирска получил должность в департаменте мэрии
5 августа, 01:46
Жара прогрела воду в Новосибирском водохранилище и Оби — смотрим прогноз
5 августа, 01:31
Дети гуляют без присмотра, мать их бьет: соседи пожаловались на семью в Новосибирске
Вчера, 06:55