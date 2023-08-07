Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:33
Updated Сегодня, 01:33
Друзья и родственники погибшего в зоне спецоперации Алексея Меркулова пришли проститься с ним в Дом Культуры села Баган 5 августа. Алексей родился в Казахстане в Павлодарской области в селе Михайловка в 1992 году, в возрасте 7 лет его семья переехала в Россию, в Баган. На прощании односельчане отмечали, что мальчик с ранних лет стремился преодолевать трудности и в учебе, и в делах.
Алексей Меркулов находился в зоне СВО в Херсонской области, он отправился в зону спецоперации в мае 2023 года, 4 июля он погиб при исполнении воинского долга. Похороны прошли в селе, где он жил, Алексея похоронили с воинскими почестями.
Стало известно, что в зоне СВО в один день погибли сразу трое выпускников НВВКУ — Борис Михеев, Павел Штепа и Николай Асеев.