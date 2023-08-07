Друзья и родственники погибшего в зоне спецоперации Алексея Меркулова пришли проститься с ним в Дом Культуры села Баган 5 августа. Алексей родился в Казахстане в Павлодарской области в селе Михайловка в 1992 году, в возрасте 7 лет его семья переехала в Россию, в Баган. На прощании односельчане отмечали, что мальчик с ранних лет стремился преодолевать трудности и в учебе, и в делах.