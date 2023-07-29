Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Александр Курилов отправился в зону СВО из села Земледелец Сузунского района Новосибирской области. 23 мая 2023 года он разместил на своей странице на сайте «Одноклассники» фотографию в военной форме с надписью «Жди меня, и я вернусь…». До этого в мае этого года у него на странице размещены еще несколько фотографий в военной форме.
Как сообщает группа Вконтакте «Новосибирск скорбит», стало известно о гибели Александра при прохождении воинской службы в зоне СВО. Прощание с бойцом пройдет в его родном селе Земледелец в воскресенье 30 июля в 12.30 в сельском клубе. Судя по фотографиям в социальных сетях, у Александра в с. Земледелец осталась семья.
Стало известно о гибели при исполнении воинского долга в зоне спецоперации самого молодого бойца из Барабинска.