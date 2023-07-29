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В Сузунском районе простятся с Александром Куриловым, погибшим в зоне СВО

29 июля 2023, 05:02
Фото: Группа Вконтакте "Новосибирск скорбит"
В воскресенье 30 июля в сельском клубе села Земледелец пройдет траурное прощание с 47-летним Александром Куриловым.

Александр Курилов отправился в зону СВО из села Земледелец Сузунского района Новосибирской области. 23 мая 2023 года он разместил на своей странице на сайте «Одноклассники» фотографию в военной форме с надписью «Жди меня, и я вернусь…». До этого в мае этого года у него на странице размещены еще несколько фотографий в военной форме.

Как сообщает группа Вконтакте «Новосибирск скорбит», стало известно о гибели Александра при прохождении воинской службы в зоне СВО. Прощание с бойцом пройдет в его родном селе Земледелец в воскресенье 30 июля в 12.30 в сельском клубе. Судя по фотографиям в социальных сетях, у Александра в с. Земледелец осталась семья.

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Стало известно о гибели при исполнении воинского долга в зоне спецоперации самого молодого бойца из Барабинска.

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#Ольга Храмушкина#Погиб#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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