Александр Курилов отправился в зону СВО из села Земледелец Сузунского района Новосибирской области. 23 мая 2023 года он разместил на своей странице на сайте «Одноклассники» фотографию в военной форме с надписью «Жди меня, и я вернусь…». До этого в мае этого года у него на странице размещены еще несколько фотографий в военной форме.