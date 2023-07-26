Гранатометчик Алексей Еремин из Бердска погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Трагическая весть о гибели сибиряка пришла в Бердск 18 июля 2023 года. В зоне СВО он служил по контракту гранатометчиком. Погиб в бою в возрасте 53 лет.
Алексей родился и вырос в Бердске. Окончил там же политехнический колледж № 16.
Новосибирцы смогут проводить солдата в последний путь 28 июля 2023 в Кафедральном соборе Преображения Господня.
Напомним, недавно мы публиковали фото погибших на СВО военных из Новосибирска.