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Гранатометчик Алексей Еремин из Бердска погиб в зоне СВО

26 июля 2023, 12:27
Фото: волонтеров из Бердска/1MI
Житель Бердска Новосибирской области Алексей Еремин погиб в ходе спецоперации. В пятницу, 28 июля, семья и друзья простятся с военным.

Трагическая весть о гибели сибиряка пришла в Бердск 18 июля 2023 года. В зоне СВО он служил по контракту гранатометчиком. Погиб в бою в возрасте 53 лет.

Алексей родился и вырос в Бердске. Окончил там же политехнический колледж № 16.

Новосибирцы смогут проводить солдата в последний путь 28 июля 2023 в Кафедральном соборе Преображения Господня.

Напомним, недавно мы публиковали фото погибших на СВО военных из Новосибирска.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в июле 2023
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#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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