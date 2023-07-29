Ефрейтор Максим Габдульбаров находился в зоне спецоперации с осени 2022 года, погиб 18 июля 2023 года. Максим Габдульбаров родился 4 июня 1992 года в деревне Половинное Барабинского района. Закончил школу в деревне Устьянцево, после чего учился в железнодорожном училище, до призыва на военную службу работал вахтами по специальности. У 31-летнего военнослужащего остались родители и сестра.