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В Барабинском районе простились с Максимом Габдульбаровым

29 июля 2023, 18:27
Фото: 1MI
Свеча в память о погибшем.
Максим Габдульбаров погиб 18 июля 2023 в зоне СВО, прощание прошло сегодня 29 июля в сельском клубе деревни Половинное.

Ефрейтор Максим Габдульбаров находился в зоне спецоперации с осени 2022 года, погиб 18 июля 2023 года. Максим Габдульбаров родился 4 июня 1992 года в деревне Половинное Барабинского района. Закончил школу в деревне Устьянцево, после чего учился в железнодорожном училище, до призыва на военную службу работал вахтами по специальности. У 31-летнего военнослужащего остались родители и сестра.

С военнослужащим простились 29 июля в деревенском клубе д. Половинное, Максима Габдульбарова похоронили с воинскими почестями.

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#Ольга Храмушкина#Погиб#Участник СВО#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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