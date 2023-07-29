Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
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Updated Сегодня, 18:29
Ефрейтор Максим Габдульбаров находился в зоне спецоперации с осени 2022 года, погиб 18 июля 2023 года. Максим Габдульбаров родился 4 июня 1992 года в деревне Половинное Барабинского района. Закончил школу в деревне Устьянцево, после чего учился в железнодорожном училище, до призыва на военную службу работал вахтами по специальности. У 31-летнего военнослужащего остались родители и сестра.
С военнослужащим простились 29 июля в деревенском клубе д. Половинное, Максима Габдульбарова похоронили с воинскими почестями.
25-летний Вадим Мельников погиб в зоне СВО в свой день рождения.