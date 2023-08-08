Отец троих сыновей Николай Шачнев из Новосибирской области погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«О смерти сибиряка семье сообщили 8 июля 2023 года. У него остались сестра, жена, мама и трое сыновей, самый младший из которых родился на свет за 5 дней до гибели Николая», — рассказали Atas.info волонтеры.
Николай — выпускник школы №93 в Барабинске и железнодорожного училища. Он служил в армии и принимал участие в боях на Северном Кавказе. Отправился на спецоперацию добровольно в конце июня 2023 года.
Родные и земляки простятся с героем 9 августа в ДК «Модерн». Его захоронят на Южном кладбище.