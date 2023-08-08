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Отец троих сыновей Николай Шачнев из Новосибирской области погиб на СВО

8 августа 2023, 10:22
Ефрейтор из Барабинска Новосибирской области Николай Шачнев погиб в зоне СВО. С военным простятся 9 августа на Южном кладбище.
«О смерти сибиряка семье сообщили 8 июля 2023 года. У него остались сестра, жена, мама и трое сыновей, самый младший из которых родился на свет за 5 дней до гибели Николая», — рассказали Atas.info волонтеры.

Николай — выпускник школы №93 в Барабинске и железнодорожного училища. Он служил в армии и принимал участие в боях на Северном Кавказе. Отправился на спецоперацию добровольно в конце июня 2023 года.

Родные и земляки простятся с героем 9 августа в ДК «Модерн». Его захоронят на Южном кладбище.

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