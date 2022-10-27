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Новосибирец потерял руку на СВО, закрыв собой сослуживца от обстрела

Сегодня, 12:13
Фото: atas.info
Новосибирское высшее военное командное училище
Житель города Болотное Новосибирской области Дмитрий Баранов лишился руки на спецоперации на Украине, он закрыл собой сослуживца во время минометного обстрела.

Как рассказал Баранов изданию “Сибкрай”, во время боя за город Попасная он “прыгнул” на друга, услышав свист приближающегося снаряда.

"Этим взрывом мне оторвало руку по локоть, повредило печень и левую руку", - вспомнил новосибирец.

После реабилитации он вернулся в родной город, где сейчас служит ведущим специалистом Новосибирского областного военкомата.

Тем временем Новосибирцы продолжают получать повестки в военкомат. В частности, в одном из ВК-пабликов Искитима подписчики рассказали о вручении местным жителям повесток на 28 октября.

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#Общество#Спецоперация#Новосибирская область#Участник СВО#Ранение
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