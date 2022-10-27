Новосибирец потерял руку на СВО, закрыв собой сослуживца от обстрела

Как рассказал Баранов изданию “Сибкрай”, во время боя за город Попасная он “прыгнул” на друга, услышав свист приближающегося снаряда.
"Этим взрывом мне оторвало руку по локоть, повредило печень и левую руку", - вспомнил новосибирец.
После реабилитации он вернулся в родной город, где сейчас служит ведущим специалистом Новосибирского областного военкомата.
Тем временем Новосибирцы продолжают получать повестки в военкомат. В частности, в одном из ВК-пабликов Искитима подписчики рассказали о вручении местным жителям повесток на 28 октября.