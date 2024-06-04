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Забор из хлама перессорил жителей центрального района Новосибирска

Забор из хлама перессорил жителей центрального района Новосибирска

4 июня 2024, 07:05
Фото: соцсети
В центре Новосибирска жильцы дома на улице Каменской перегородили проход забором из принесенного с помойки мусора, сообщают соцсети.

В Новосибирске жители Каменской улицы пожаловались на соседей из дома № 82, перегородивших тропинку через дворы самодельным забором. В паблике «АСТ-54» горожане сообщили, что удобная тропинка существует уже множество лет и значительно сокращает путь.

Когда сторонники тропинки попытались разобрать «баррикаду», из дома № 82 вышли несколько женщин и во дворе разгорелся шумный конфликт. Горожане сообщают, что самодельный забор легко миновать, отойдя от него пару метров, но их прежде всего не устраивает его внешний вид.

Управляющая компания «Дост-Н» от решения проблемы дистанцировалась, и внешний вид двора в центре города уже две недели портит заграждение из обломков плит ДСП и проволоки с ближайшей мусорки, заявили горожане.

Как рассказал Atas.Info помощник депутата Горсовета Василия Стрекалова, конфликт разгорелся из-за того, что некоторые жильцы привыкли пользоваться тропинкой, а других не устраивает поток проходящих людей.

«Там место неспокойное, напротив Центральный рынок. Иногда во дворе собирается соответствующий контингент, а рядом детская площадка. Был там заборчик, но одна из местных жительниц его разрушила. Мы все-таки заставим управляющую компанию навести во дворе порядок, а сами поставим новый забор, но уже повыше», — пояснил Александр Щепетнев.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Управляющая компания#Жители#Улица Каменская#Забор#Шумный конфликт
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