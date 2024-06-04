Забор из хлама перессорил жителей центрального района Новосибирска

Когда сторонники тропинки попытались разобрать «баррикаду», из дома № 82 вышли несколько женщин и во дворе разгорелся шумный конфликт. Горожане сообщают, что самодельный забор легко миновать, отойдя от него пару метров, но их прежде всего не устраивает его внешний вид.