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Инфекционная больница

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Ноябрь
Названы сроки открытия новой инфекционной больницы в Новосибирске
Больница уже получила все необходимые разрешения от строительных инстанций, сообщил глава региона.
1 ноября, 05:14
Сентябрь
В Минздраве назвали сроки открытия нового инфекционного госпиталя под Новосибирском
Все строительные работы завершены, сейчас идет оформление документации, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
26 сентября, 06:12
120 лет на защите здоровья: губернатор поздравил инфекционную больницу №1 с юбилеем
Городской инфекционной клинической больнице №1 исполнилось 120 лет: это одно из самых старейших учреждения здравоохранения Новосибирской области.
11 сентября, 08:26
Июль
Строительная готовность новосибирской инфекционной больницы — 99,4 процента
В Новосибирской области скоро начнёт работать новая инфекционная больница, следует из сообщения регионального правительства.
24 июля, 12:05
Июнь
Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области
В Новосибирской области в очередной раз перенесена дата ввода в эксплуатацию новой инфекционной клиники в поселке Садовый, заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
13 июня, 03:08
Ноябрь 2023
Новая инфекционная больница под Новосибирском заработает не ранее 2024 года
22 ноября 2023, 07:07

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