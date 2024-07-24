Строительная готовность новосибирской инфекционной больницы — 99,4 процента

В Новосибирской области скоро начнет работать новая инфекционная больница, городок которой разместился на площади 24 гектаров недалеко от столицы региона. Рабочее совещание на стройплощадке в среду, 24 июля провели первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и губернатор Андрей Травников.