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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Строительная готовность новосибирской инфекционной больницы — 99,4 процента

Строительная готовность новосибирской инфекционной больницы — 99,4 процента

24 июля 2024, 12:05
Фото: правительство Новосибирской области
В Новосибирской области скоро начнёт работать новая инфекционная больница, следует из сообщения регионального правительства.

В Новосибирской области скоро начнет работать новая инфекционная больница, городок которой разместился на площади 24 гектаров недалеко от столицы региона. Рабочее совещание на стройплощадке в среду, 24 июля провели первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и губернатор Андрей Травников.

Объект построен по всем самым жёстким постковидным санитарным требованиям. Комплекс состоит из 21 здания медицинского назначения, с 504 медицинскими боксами и десяти инженерных сооружений. Новая больница оснащена почти десятью тысячами единиц медицинского оборудования.

Общая территория больницы и внутреннее пространство в каждом отдельно возведенном здании разделено на «чистые» и «заразные» зоны, предотвращающее возможное распространение инфекции.

«Примечательна история этого объекта: три с небольшим года назад во время визита Михаила Мишустина, я и Александр Жуков обратились к премьеру: нужно строить новую инфекционную больницу, переводить ее из центра города. И сегодня мы видим этот объект, причём объект уникальный. Уникален и опыт его проектирования, строительства», — отметил Андрей Травников.

По словам губернатора, объектов здравоохранения такого масштаба в регионе не строили практически 40 лет, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Появилось видео приезда премьер-министра Мишустина в новосибирский Академгородок
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#Юрий Фомиченко#Общество#Здравоохранение#Инфекционная больница#Санитарные требования#Медицинское оборудование
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