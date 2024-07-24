Строительная готовность новосибирской инфекционной больницы — 99,4 процента

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Новосибирской области скоро начнет работать новая инфекционная больница, городок которой разместился на площади 24 гектаров недалеко от столицы региона. Рабочее совещание на стройплощадке в среду, 24 июля провели первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и губернатор Андрей Травников.
Объект построен по всем самым жёстким постковидным санитарным требованиям. Комплекс состоит из 21 здания медицинского назначения, с 504 медицинскими боксами и десяти инженерных сооружений. Новая больница оснащена почти десятью тысячами единиц медицинского оборудования.
Общая территория больницы и внутреннее пространство в каждом отдельно возведенном здании разделено на «чистые» и «заразные» зоны, предотвращающее возможное распространение инфекции.
«Примечательна история этого объекта: три с небольшим года назад во время визита Михаила Мишустина, я и Александр Жуков обратились к премьеру: нужно строить новую инфекционную больницу, переводить ее из центра города. И сегодня мы видим этот объект, причём объект уникальный. Уникален и опыт его проектирования, строительства», — отметил Андрей Травников.
По словам губернатора, объектов здравоохранения такого масштаба в регионе не строили практически 40 лет, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.