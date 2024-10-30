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Posted 30 октября, 14:01

Published 30 октября, 14:01

Modified 30 октября, 14:03

Updated 30 октября, 14:03

Так выглядит насосная станция, ставшая причиной отключения отопления

В мэрии Новосибирска сообщили о сроке подачи тепла в зоне ТЭЦ-4

30 октября 2024, 14:01
Ликвидация коммунальной аварии проходит по озвученному ранее графику, подтвердили в муниципалитете.

Ликвидация последствий аварии на насосной станции СГК в Калининском районе Новосибирска идет по графику, заявили в мэрии. Предполагается, что насосы заработают в 22:30 и начнется заполнение контура теплоснабжения.

Однако, если исходить из опыта, это не означает, что батареи в домах станут сразу же теплыми. Для того, чтобы горячая вода дошла до всех потребителей, может понадобиться несколько часов.

Поломка, в результате которой прекратилась подача отопления и горячей воды в 640 домов, произошла рано утром 30 октября. Часть последствий технологического происшествия смотрите в нашем видеоролике.

Дома залило кипятком, нет отопления — последствия коммунальной аварии в Новосибирске
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