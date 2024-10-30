В мэрии Новосибирска сообщили о сроке подачи тепла в зоне ТЭЦ-4

Posted 30 октября, 14:01
Published 30 октября, 14:01
Modified 30 октября, 14:03
Updated 30 октября, 14:03
Ликвидация последствий аварии на насосной станции СГК в Калининском районе Новосибирска идет по графику, заявили в мэрии. Предполагается, что насосы заработают в 22:30 и начнется заполнение контура теплоснабжения.
Однако, если исходить из опыта, это не означает, что батареи в домах станут сразу же теплыми. Для того, чтобы горячая вода дошла до всех потребителей, может понадобиться несколько часов.
Поломка, в результате которой прекратилась подача отопления и горячей воды в 640 домов, произошла рано утром 30 октября. Часть последствий технологического происшествия смотрите в нашем видеоролике.