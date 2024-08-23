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Активисты считают, из-за строительства дороги пострадает Инюшенский бор

Начата разработка проекта по продлению улицы Кирова в Новосибирске

23 августа 2024, 05:09
Фото: 2GIS
Активисты считают, из-за строительства дороги пострадает Инюшенский бор
Мэрия опубликовала постановление о подготовке документации для продления улицы Кирова до Ключ-Камышенского плато.

Улица Кирова в Октябрьском районе Новосибирска получит продолжение от улицы Выборной до Ключ-Камышенского плато. Соответствующий проект должен быть подготовлен до конца 2026 года, следует из постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева. Кроме того, до шести полос будет расширен существующий участок от пересечения с улицей Никитина.

Суда по представленной схеме, дорога практически не затрагивает территорию Инюшенского бора, а проходит вдоль его западной кромки, частично захватывая частный сектор в районе улиц Хитровской, Гайдара, Среднего и Нового переулков.

Общая пощадь земельных участков, которых касается проект планировки — почти 40 гектаровОбщая пощадь земельных участков, которых касается проект планировки — почти 40 гектаров
Общая пощадь земельных участков, которых касается проект планировки — почти 40 гектаров
Фото: novo-sibirsk.ru

Против строительства автодороги выступают местные активисты. Люди уверены, что для продления магистрали будут вырублены сотни деревьев.

О необходимости продления улицы Кирова городские власти после того, как компания «Первый строительный фонд» заявила о масштабном строительстве жилья класса «комфорт» на Ключ-Камышенском плато. При этом транспортная доступность этого района достаточно низкая.

Строительная компания принадлежит вице-спикеру регионального Заксобрания Майису Мамедову, входящему в список самых богатых застройщиков Новосибирской области.

Самые лучшие дороги не нашли в Новосибирской области
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#Новосибирск#Строительство#Дорога#Продление#Инюшенский бор#Кирова
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