Начата разработка проекта по продлению улицы Кирова в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:16
Улица Кирова в Октябрьском районе Новосибирска получит продолжение от улицы Выборной до Ключ-Камышенского плато. Соответствующий проект должен быть подготовлен до конца 2026 года, следует из постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева. Кроме того, до шести полос будет расширен существующий участок от пересечения с улицей Никитина.
Суда по представленной схеме, дорога практически не затрагивает территорию Инюшенского бора, а проходит вдоль его западной кромки, частично захватывая частный сектор в районе улиц Хитровской, Гайдара, Среднего и Нового переулков.
Против строительства автодороги выступают местные активисты. Люди уверены, что для продления магистрали будут вырублены сотни деревьев.
О необходимости продления улицы Кирова городские власти после того, как компания «Первый строительный фонд» заявила о масштабном строительстве жилья класса «комфорт» на Ключ-Камышенском плато. При этом транспортная доступность этого района достаточно низкая.
Строительная компания принадлежит вице-спикеру регионального Заксобрания Майису Мамедову, входящему в список самых богатых застройщиков Новосибирской области.