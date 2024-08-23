Начата разработка проекта по продлению улицы Кирова в Новосибирске

Улица Кирова в Октябрьском районе Новосибирска получит продолжение от улицы Выборной до Ключ-Камышенского плато. Соответствующий проект должен быть подготовлен до конца 2026 года, следует из постановления за подписью мэра Максима Кудрявцева. Кроме того, до шести полос будет расширен существующий участок от пересечения с улицей Никитина.