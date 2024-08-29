Выезд к федеральной трассе отремонтировали в Коченевском районе по нацпроекту

Всего в 2024 году в регионе благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 106 объектов, из которых 91 вводятся в текущем году. В планах дорожников привести в нормативное состояние 247,5 км дорог и 2,1 тыс. пог. м мостов и путепроводов по всему региону.