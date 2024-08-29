Выезд к федеральной трассе отремонтировали в Коченевском районе по нацпроекту

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Отремонтированный отрезок — единственная дорога для жителей трех населенных пунктов, которая обеспечивает выезд к федеральной трассе Р-254 «Иртыш».
Ход работ лично оценил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.
«Общая готовность объекта составляет 95%. Подрядчику предстоит завершить работы по доведению уклонов щебеночного покрытия, обустройству технических средств организации дорожного движения и нанесению разметки. Ремонт позволит обеспечить для местных жителей безопасный и бесперебойный выезд к федеральной дороге», — отметил Игорь Миллер.
Всего в 2024 году в регионе благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 106 объектов, из которых 91 вводятся в текущем году. В планах дорожников привести в нормативное состояние 247,5 км дорог и 2,1 тыс. пог. м мостов и путепроводов по всему региону.
По состоянию на 29 августа уже введено 19 объектов протяженностью 44,6 км и еще 29 находятся в высокой степени готовности. Подрядчиками уложено 2,1 млн кв.м дорожных покрытий, что составляет 77,5% от плана на текущий год.