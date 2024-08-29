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Всего в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 247 км автодорог

Выезд к федеральной трассе отремонтировали в Коченевском районе по нацпроекту

29 августа 2024, 09:43
Фото: 1MI
Всего в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 247 км автодорог
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики завершили укладку асфальтобетонного покрытия дороги «1394 км а/д „Р-254“ — Лесная Поляна», сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.

Отремонтированный отрезок — единственная дорога для жителей трех населенных пунктов, которая обеспечивает выезд к федеральной трассе Р-254 «Иртыш».

Ход работ лично оценил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.

«Общая готовность объекта составляет 95%. Подрядчику предстоит завершить работы по доведению уклонов щебеночного покрытия, обустройству технических средств организации дорожного движения и нанесению разметки. Ремонт позволит обеспечить для местных жителей безопасный и бесперебойный выезд к федеральной дороге», — отметил Игорь Миллер.

Всего в 2024 году в регионе благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 106 объектов, из которых 91 вводятся в текущем году. В планах дорожников привести в нормативное состояние 247,5 км дорог и 2,1 тыс. пог. м мостов и путепроводов по всему региону.

По состоянию на 29 августа уже введено 19 объектов протяженностью 44,6 км и еще 29 находятся в высокой степени готовности. Подрядчиками уложено 2,1 млн кв.м дорожных покрытий, что составляет 77,5% от плана на текущий год.

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