Как бороться с лихачами на дорогах, придумали жители новосибирской деревни

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
В Искитиме придумали способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Нетипичный знак появился на дороге. В месте, где максимально разрешено ехать до 20 километров в час, жители прикрепили табличку, чтобы водители не нарушали скоростной режим. На ней написано:
«Превысишь скорость — отмутузим всей деревней».
Обычно такой знак устанавливают вблизи пешеходных переходов. Сибиряки надеются, что с помощью него нарушителей станет меньше. Правда, в комментариях люди пишут, что многих автомобилистов такие знаки не останавливают.