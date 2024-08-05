Как бороться с лихачами на дорогах, придумали жители новосибирской деревни

В Искитиме придумали способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Нетипичный знак появился на дороге. В месте, где максимально разрешено ехать до 20 километров в час, жители прикрепили табличку, чтобы водители не нарушали скоростной режим. На ней написано: