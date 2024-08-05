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Published Сегодня, 03:40

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Updated Сегодня, 03:42

Многие водители нарушают скоростной режим

Как бороться с лихачами на дорогах, придумали жители новосибирской деревни

5 августа 2024, 03:40
Фото: 1MI
Многие водители нарушают скоростной режим
Ругательный дорожный знак поставили новосибирцы на дороге, чтобы бороться с водителями-нарушителями, информация появилась в соцсетях.

В Искитиме придумали способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Нетипичный знак появился на дороге. В месте, где максимально разрешено ехать до 20 километров в час, жители прикрепили табличку, чтобы водители не нарушали скоростной режим. На ней написано:

«Превысишь скорость — отмутузим всей деревней».

Обычно такой знак устанавливают вблизи пешеходных переходов. Сибиряки надеются, что с помощью него нарушителей станет меньше. Правда, в комментариях люди пишут, что многих автомобилистов такие знаки не останавливают.

Фото: Мой район — Искитимский/ВК
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Искитимский район#Дорожный знак#ПДД
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