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Дорожный знак

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2024
Как бороться с лихачами на дорогах, придумали жители новосибирской деревни
Ругательный дорожный знак поставили новосибирцы на дороге, чтобы бороться с водителями-нарушителями, информация появилась в соцсетях.
5 августа, 03:40
Дорожный знак с ошибкой заметили глазастые новосибирцы
В Новосибирской области установили дорожный знак с орфографической ошибкой, о чем сообщается в соцсетях.
29 апреля, 15:15
2023
«Нечего знаки расставлять»: в Новосибирске автобус снес дорожный знак и уехал
В Калининском районе Новосибирска пассажирский автобус задел дорожный знак и уехал с места ДТП, о чем стало известно из соцсетей.
17 апреля 2023, 03:37
Дорожный знак упал на женщину в Новосибирске
26 января 2023, 14:55

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