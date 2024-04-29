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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

На знаке есть ошибка

Дорожный знак с ошибкой заметили глазастые новосибирцы

29 апреля 2024, 15:15
Фото: 1MI
На знаке есть ошибка
В Новосибирской области установили дорожный знак с орфографической ошибкой, о чем сообщается в соцсетях.

Указатель на дороге с ошибкой заметили жители Новосибирска. Снимок разместили в ВК-группе АСТ-54.

На кадре видно, что название Гусиный Брод было написано с ошибкой. На дорожном знаке слово написано с двумя буквами «Н», хотя по правилам, оно пишется только с одной.

Новосибирцы в комментариях начали спорить, кто прав, кто виноват. Одни обвинили неграмотных людей, которые изготавливали этот знак, а другие поиронизировали над ситуацией.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ошибка#Дорожный знак
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