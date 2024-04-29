Дорожный знак с ошибкой заметили глазастые новосибирцы

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Указатель на дороге с ошибкой заметили жители Новосибирска. Снимок разместили в ВК-группе АСТ-54.
На кадре видно, что название Гусиный Брод было написано с ошибкой. На дорожном знаке слово написано с двумя буквами «Н», хотя по правилам, оно пишется только с одной.
Новосибирцы в комментариях начали спорить, кто прав, кто виноват. Одни обвинили неграмотных людей, которые изготавливали этот знак, а другие поиронизировали над ситуацией.