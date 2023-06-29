Информация о такой оплошности была распространена порталом Infopro54. По словам очевидца, ошибка была обнаружена в аттестатах нескольких учеников. Такие документы имеют государственное значение и являются официальными документами с номером. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на замену этих аттестатов.