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Выпускникам новосибирского лицея выдали аттестаты с ошибкой

29 июня 2023, 07:04
Фото: 1MI
Девятиклассникам из Новосибирска вручили аттестаты с ошибкой в названии лицея. Родители ожидают ответа от администрации школы и готовы обратиться в вышестоящие инстанции, если ситуация не будет исправлена.

В Новосибирске произошел неприятный инцидент в «Лицее Информационных Технологий», связанный с ошибкой в аттестатах общего образования, которые были выданы девятиклассникам. Ошибочно указали название учебного заведения в документе — вместо «Лицей Информационных Технологий» написали «Лицей ИнформационнАх Технологий».

Информация о такой оплошности была распространена порталом Infopro54. По словам очевидца, ошибка была обнаружена в аттестатах нескольких учеников. Такие документы имеют государственное значение и являются официальными документами с номером. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на замену этих аттестатов.

К сожалению, один из выпускников уже столкнулся с проблемой при поступлении в колледж. Название МБОУ «Лицей ИнформационнАх Технологий» не является действующим учебным заведением, поэтому ему отказали в приеме.

Сейчас родители детей ожидают реакции администрации лицея на произошедшее событие. Если со стороны школы не последует ответных действий, то они будут вынуждены обратиться в вышестоящие инстанции за помощью и разрешением этой проблемы.

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#Эмилия Губарева#Аттестаты#Ошибка#Лицей Информационных Технологий#Колледж#Администрация школы#Дети#Общество#Образование#Новосибирск
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