Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Новосибирске произошел неприятный инцидент в «Лицее Информационных Технологий», связанный с ошибкой в аттестатах общего образования, которые были выданы девятиклассникам. Ошибочно указали название учебного заведения в документе — вместо «Лицей Информационных Технологий» написали «Лицей ИнформационнАх Технологий».
Информация о такой оплошности была распространена порталом Infopro54. По словам очевидца, ошибка была обнаружена в аттестатах нескольких учеников. Такие документы имеют государственное значение и являются официальными документами с номером. Пока неизвестно, сколько времени потребуется на замену этих аттестатов.
К сожалению, один из выпускников уже столкнулся с проблемой при поступлении в колледж. Название МБОУ «Лицей ИнформационнАх Технологий» не является действующим учебным заведением, поэтому ему отказали в приеме.
Сейчас родители детей ожидают реакции администрации лицея на произошедшее событие. Если со стороны школы не последует ответных действий, то они будут вынуждены обратиться в вышестоящие инстанции за помощью и разрешением этой проблемы.