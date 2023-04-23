Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Студенты авиационного технического колледжа имени Б. С. Галущака в Новосибирске вынуждены обходиться без спортзала уже четыре года.
Занятия проводятся в сквере рядом с учебным заведением или в самом здании. Разогрев организуется в коридоре, а нормативы сдаются в большом зале.
Согласно комментариям студентов в сервисе 2ГИС, такая ситуация для них неудобна.
Представители колледжа подтвердили, что в учреждении есть спортивный зал, но он закрыт из-за необходимости масштабной реконструкции в связи с ветхим состоянием несущих балок.