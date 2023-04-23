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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

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В Новосибирске студенты авиационного колледжа четыре года занимаются без спортзала

23 апреля 2023, 13:28
Фото: 1MI
Студенты занимаются на улице
В авиационном колледже студенты несколько лет занимаются без спортивного зала. На это они пожаловались в комментариях сервиса 2ГИС.

Студенты авиационного технического колледжа имени Б. С. Галущака в Новосибирске вынуждены обходиться без спортзала уже четыре года.

Занятия проводятся в сквере рядом с учебным заведением или в самом здании. Разогрев организуется в коридоре, а нормативы сдаются в большом зале.

Согласно комментариям студентов в сервисе 2ГИС, такая ситуация для них неудобна.

Представители колледжа подтвердили, что в учреждении есть спортивный зал, но он закрыт из-за необходимости масштабной реконструкции в связи с ветхим состоянием несущих балок.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Студенты#Колледж#Город#Образование#Новосибирск
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