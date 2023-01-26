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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Дорожный знак упал на женщину в Новосибирске

26 января 2023, 14:55
Фото: 1MI
Дорожный знак упал на человека в Новосибирске.
Жительница Новосибирска пожаловалась на плохо закрепленный знак пешеходного перехода, который упал ей на голову.

Инцидент случился 24 января. Женщина стояла на светофоре, направляясь в школу №199. Находящийся рядом со светофором знак пешеходного перехода упал даме на голову. Стоящие неподалеку дети помогли пострадавшей и убрали свалившийся знак.  

Женщина дошла до школы, после чего направилсь в травмпункт. Трещин и переломов в результате инцидента она не получила, однако врачи наложили два шва. 

Пострадавшая также просит водителей проезжавших неподалеку машин поделиться записью с видеокамер, которые запечатлели инцидент.

"Огромная просьба пожалуйста поделитесь видео. На моём месте мог быть ребёнок, и могли быть последствия посерьёзнее”, - цитируют женщину в ВК сообществе "МЖК Восточный, Плющихинский".

Ранее в Новосибирске нашли тело мертвого 11-летнего школьника.

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#Происшествия#Дорожный знак#Падение#Швы#Пешеходный переход#Новосибирск
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