Дорожный знак упал на женщину в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Инцидент случился 24 января. Женщина стояла на светофоре, направляясь в школу №199. Находящийся рядом со светофором знак пешеходного перехода упал даме на голову. Стоящие неподалеку дети помогли пострадавшей и убрали свалившийся знак.
Женщина дошла до школы, после чего направилсь в травмпункт. Трещин и переломов в результате инцидента она не получила, однако врачи наложили два шва.
Пострадавшая также просит водителей проезжавших неподалеку машин поделиться записью с видеокамер, которые запечатлели инцидент.
"Огромная просьба пожалуйста поделитесь видео. На моём месте мог быть ребёнок, и могли быть последствия посерьёзнее”, - цитируют женщину в ВК сообществе "МЖК Восточный, Плющихинский".
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