Результаты переписи населения 2021 года в Новосибирске опубликованы Новосибирскстатом

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Более 54% жителей Новосибирска являются женщинами. Несмотря на то, что среди младшей возрастной группы мужчины превалируют над женщинами, уже к 85 годам на одного мужчину проходится более трех женщин.
Если быть точным, то слегка за 41. Половой диморфизм наблюдается и здесь - мужчины в Новосибирске заметно моложе, в среднем их возраст составит 38 лет. Сибирячки почти на 5 лет старше сибиряков - без малого 43 года средний возраст женщин в Новосибирске.
9% сибиряков не обладают туалетом внутри собственного жилища и вынуждены справлять нужду во внешнем сортире. При этом средний новосибирец живет в двухкомнатной поздесоветской “панельке”. В многоквартирных домах живет почти два миллиона сибиряков. Еще более полумиллиона обитают в частных домах.
В тоже время почти полмиллиона жителей Новосибирска закончили ВУЗ. Среднее образование получили и того больше - 624 тысячи человек.