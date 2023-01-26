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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Результаты переписи населения 2021 года в Новосибирске опубликованы Новосибирскстатом

26 января 2023, 13:18
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/552455
Новосибирска перепись многое рассказала про среднего жителя города.
Новосибирскстат опубликовал данные, собранные в 2021 году в рамках переписи населения.

Столица Сибири в большинстве своем насалена женщинами. 

Более 54% жителей Новосибирска являются женщинами. Несмотря на то, что среди младшей возрастной группы мужчины превалируют над женщинами, уже к 85 годам на одного мужчину проходится более трех женщин. 

Среднему новосибирцу слегка за сорок. 

Если быть точным, то слегка за 41. Половой диморфизм наблюдается и здесь - мужчины в Новосибирске заметно моложе, в среднем их возраст составит 38 лет. Сибирячки почти на 5 лет старше сибиряков - без малого 43 года средний возраст женщин в Новосибирске. 

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Каждый десятый новосибирец не имеют туалета дома. 

9% сибиряков не обладают туалетом внутри собственного жилища и вынуждены справлять нужду во внешнем сортире. При этом средний новосибирец живет в двухкомнатной поздесоветской “панельке”. В многоквартирных домах живет почти два миллиона сибиряков. Еще более полумиллиона обитают в частных домах. 

Около двух тысяч взрослых сибиряков не умеют читать и писать. 

В тоже время почти полмиллиона жителей Новосибирска закончили ВУЗ. Среднее образование получили и того больше - 624 тысячи человек. 

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#Статистика#Новосибирскстат#Перепись 2021#Новосибирск#Общество
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