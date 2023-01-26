Результаты переписи населения 2021 года в Новосибирске опубликованы Новосибирскстатом

Если быть точным, то слегка за 41. Половой диморфизм наблюдается и здесь - мужчины в Новосибирске заметно моложе, в среднем их возраст составит 38 лет. Сибирячки почти на 5 лет старше сибиряков - без малого 43 года средний возраст женщин в Новосибирске.