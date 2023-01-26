Новосибирские оперативники поймали телефонных мошенников

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
О проведенной операции сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Руководителем предприятия был житель северной Столицы, в то время как сеть колл-центров находилась в Новосибсрске.
Предполагается, что злоумышленники звонили жертвам по телефону и представлялись сотрудниками несуществующих банков. Далее подозреваемые убеждали собеседников в необходимости взять кредит и получали от клиентов денежные средства, используюя под различные предлоги. Например, оплата страховых взносов или курьерской доставки. После получения денег подозреваемые переставали выходить на связь.
Мошенники подозреваются в незаконном присвоении денег 57 граждан РФ.
“Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Лидеру группы и семи соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое их сообщников находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - уточняет Ирина Волк.
Ранее Следственный комитет России по Новосибирской области направил в суд дело местного предпринимателя, который незаконно продавал муниципальное квартиры.