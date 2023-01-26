Новосибирские оперативники поймали телефонных мошенников

Предполагается, что злоумышленники звонили жертвам по телефону и представлялись сотрудниками несуществующих банков. Далее подозреваемые убеждали собеседников в необходимости взять кредит и получали от клиентов денежные средства, используюя под различные предлоги. Например, оплата страховых взносов или курьерской доставки. После получения денег подозреваемые переставали выходить на связь.