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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Новосибирские оперативники поймали телефонных мошенников

26 января 2023, 12:22
Фото: https://mvdmedia.ru/
Задержание преступников произошло в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Банду телефонных мошенников задержали в Новосибирске и Санкт-Петербурге

Десять подозреваемых задержали сотрудники новосибирского МВД в двух городах: Санкт-Петербурге и Новосибирске.

О проведенной операции сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.  

Руководителем предприятия был житель северной Столицы, в то время как сеть колл-центров находилась в Новосибсрске. 

Предполагается, что злоумышленники звонили жертвам по телефону и представлялись сотрудниками несуществующих банков. Далее подозреваемые убеждали собеседников в необходимости взять кредит и получали от клиентов денежные средства, используюя под различные предлоги. Например, оплата страховых взносов или курьерской доставки. После получения денег подозреваемые переставали выходить на связь. 

Мошенники подозреваются в незаконном присвоении денег 57 граждан РФ.

“Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Лидеру группы и семи соучастникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое их сообщников находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается», - уточняет Ирина Волк. 

Ранее Следственный комитет России по Новосибирской области направил в суд дело местного предпринимателя, который незаконно продавал муниципальное квартиры.

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#Новосибирск#Криминал#Задержание#Мошенничество#МВД#Колл-центр#Ирина Волк
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