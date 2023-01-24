Новосибирец присвоил государственные земли на 17 млн рублей

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Согласно материалам дела, 52- летний житель Новосибирска в период с 2013 по 2015 годы незаконно присвоил себе земли в Речкуновской зоне отдыха в Бердске.
Находясь на посту директора компаний ООО «Пласттрейд» и ООО «Садовод», подозреваемый представил арбитражному суду подложные документы, согласно которым владельцами Речкуновской зоны отдыха являются его компании.
Данная территория находится в собственности Российской Федерации.
Также согласно документации на этих землях были возведены сооружения, которе там никогда не располагались.
Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.
Следователи направили собранные данные в суд для рассмотрения по существу.
Ранее глава СКР запросил доклад по делу о мошенничестве при реализации муниципальных квартир в Новосибирске.