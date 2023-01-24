atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Новосибирец присвоил государственные земли на 17 млн рублей

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI
Новосибирский предприниматель похитил земли Российской Федерации 

В Бердске предприниматель похитил государственные земли на 17 млн рублей

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование мошенничества, принесшего ущерб на сумму более 17 млн рублей.

Согласно материалам дела, 52- летний житель Новосибирска в период с 2013 по 2015 годы незаконно присвоил себе земли в Речкуновской зоне отдыха в Бердске. 

Находясь на посту директора компаний ООО «Пласттрейд» и ООО «Садовод», подозреваемый представил арбитражному суду подложные документы, согласно которым владельцами Речкуновской зоны отдыха являются его компании.

Данная территория находится в собственности Российской Федерации. 

Также согласно документации на этих землях были возведены сооружения, которе там никогда не располагались. 

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере. 

Следователи направили собранные данные в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее глава СКР запросил доклад по делу о мошенничестве при реализации муниципальных квартир в Новосибирске.

Читайте также:
Ипотека на новостройки Новосибирска: нововведения и прогноз ценНовосибирский депутат отправился добровольцем на СВО
#Бердск#Криминал#Мошенничество#Следственный комитет#Суд
Подпишитесь
«Ушли на последнее дежурство…»: что говорят новосибирцы о смертельном ДТП со скорой
Сегодня, 08:41
Уголовное дело после увольнения — итог 20 лет директорства Кулябина в Красном факеле
Сегодня, 03:45
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
Сегодня, 03:25
Клиника на Бали препятствует эвакуации жительницы Новосибирска из-за неоплаты лечения
Сегодня, 04:42
В Новосибирске ожидают гололед и заносы из-за мощной метели
Сегодня, 06:07
Новосибирский депутат отправился добровольцем на СВО
Сегодня, 09:09