На днях на разбитой лестнице появился плакат с требованием закончить ремонт. На листе ватмана надписью адресуются к начальникам строительной компании: «Сделайте уже! Если ремонт делают так долго и так бездарно. Значит, эти люди не умеют работать и нужно сменить их начальников. Хватит это терпеть!».