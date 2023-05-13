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«Сделайте уже!»: новосибирцы вывесили плакат на разбитой лестнице на Речном вокзале

13 мая 2023, 11:50
Фото: Telegram-канал / СибирьМедиа
Новосибирцы требует завершения ремонта лестницы

Новосибирцы вывесили плакат на разбитой лестнице на Речном вокзале

Затянувшийся ремонт лестницы на Речном вокзале возмутил жителей Новосибирска — горожане вывесили плакат с призывом ее отремонтировать.

В Новосибирске на Речном вокзале долгое время продолжается ремонт лестницы. Работы затянулись несмотря на то, что должны были завершиться уже в январе этого года.

На днях на разбитой лестнице появился плакат с требованием закончить ремонт. На листе ватмана надписью адресуются к начальникам строительной компании: «Сделайте уже! Если ремонт делают так долго и так бездарно. Значит, эти люди не умеют работать и нужно сменить их начальников. Хватит это терпеть!».

Мэр города Анатолий Локоть ранее заявил о применении санкций к подрядчику за срыв работ. К настоящему времени ремонт все еще не закончен, сообщает Telegram-канал «СибирьМедиа». 

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