Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Новосибирске на Речном вокзале долгое время продолжается ремонт лестницы. Работы затянулись несмотря на то, что должны были завершиться уже в январе этого года.
На днях на разбитой лестнице появился плакат с требованием закончить ремонт. На листе ватмана надписью адресуются к начальникам строительной компании: «Сделайте уже! Если ремонт делают так долго и так бездарно. Значит, эти люди не умеют работать и нужно сменить их начальников. Хватит это терпеть!».
Мэр города Анатолий Локоть ранее заявил о применении санкций к подрядчику за срыв работ. К настоящему времени ремонт все еще не закончен, сообщает Telegram-канал «СибирьМедиа».