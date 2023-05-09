Атас.инфо предупреждал читателей, что желающие посмотреть артиллерийский салют на набережной столкнутся с транспортными и санитарными сложностями после салюта. Дефицит туалетов на набережной во время массовых мероприятий - известная новосибирцам проблема. 4 мая на заседании оргкомитета, муниципальные чиновники докладывали мэру Анатолию Локтю, что для быстрого пропуска пассажиров на станцию «Речной вокзал» после салюта выведут контролеров с ручными сканерами. Но, видимо, этой меры оказалось недостаточно.