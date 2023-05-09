Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Толпы новосибирцев ринулись в метро «Речной вокзал» и создали пробку после салюта на Михайловской набережной 9 мая 2023. Толкучки на входах в метро избежать не удалось, хотя городские власти и обещали вывести контролеров с ручными сканерами для быстрого пропуска пассажиров.
«В метро пропускают партиями», - сообщает корреспондент Атас.инфо с места событий. «Смельчаки решили обойти затор рядом со станцией, перебравшись через стену. Взбирались как молодые люди, так и женщины с детьми и отцы. Тем временем многие ждут, когда народ разойдется, греются в бывшем «Макдональдсе».
Ко всему прочему многие из пришедших на салют теперь ищут туалет. И активно используют уборную в ресторане «Вкусно и точка», расположенном поблизости.
Атас.инфо предупреждал читателей, что желающие посмотреть артиллерийский салют на набережной столкнутся с транспортными и санитарными сложностями после салюта. Дефицит туалетов на набережной во время массовых мероприятий - известная новосибирцам проблема. 4 мая на заседании оргкомитета, муниципальные чиновники докладывали мэру Анатолию Локтю, что для быстрого пропуска пассажиров на станцию «Речной вокзал» после салюта выведут контролеров с ручными сканерами. Но, видимо, этой меры оказалось недостаточно.