atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Изображение материала

Новосибирцы столпились на входе в метро «Речной вокзал» после салюта 9 мая

9 мая 2023, 16:02
Фото: atas.info
Очередей на входе с метро не удалось избежать после салюта 9 мая в Новосибирске
Толпы новосибирцев ринулись в метро «Речной вокзал» и создали пробку после салюта на Михайловской набережной 9 мая 2023. Толкучки на входах в метро избежать не удалось, хотя городские власти и обещали вывести контролеров с ручными сканерами для быстрого пропуска пассажиров.

Толпы новосибирцев ринулись в метро «Речной вокзал» и создали пробку после салюта на Михайловской набережной 9 мая 2023. Толкучки на входах в метро избежать не удалось, хотя городские власти и обещали вывести контролеров с ручными сканерами для быстрого пропуска пассажиров.

«В метро пропускают партиями», - сообщает корреспондент Атас.инфо с места событий. «Смельчаки решили обойти затор рядом со станцией, перебравшись через стену. Взбирались как молодые люди, так и женщины с детьми и отцы. Тем временем многие ждут, когда народ разойдется, греются в бывшем «Макдональдсе».

Самые отчаянные полезли на стенуСамые отчаянные полезли на стену
Самые отчаянные полезли на стену
Фото: atas.info

Ко всему прочему многие из пришедших на салют теперь ищут туалет. И активно используют уборную в ресторане «Вкусно и точка», расположенном поблизости.

Салют 9 мая 2023 в Новосибирске: кому лучше не смотреть фейерверк на набережной
Узнать подробнее

Атас.инфо предупреждал читателей, что желающие посмотреть артиллерийский салют на набережной столкнутся с транспортными и санитарными сложностями после салюта. Дефицит туалетов на набережной во время массовых мероприятий - известная новосибирцам проблема. 4 мая на заседании оргкомитета, муниципальные чиновники докладывали мэру Анатолию Локтю, что для быстрого пропуска пассажиров на станцию «Речной вокзал» после салюта выведут контролеров с ручными сканерами. Но, видимо, этой меры оказалось недостаточно.

В Новосибирске горожан после салюта 9 мая в метро встретят контролеры со сканерами
Узнать подробнее
#Алина Шефер#9 мая#День Победы#Салют#Новосибирское метро#Транспорт#День Победы в Новосибирске 9 мая 2023#Новосибирск
Подпишитесь
День Победы 2023 в Новосибирске программа от парада до салюта 9 мая
Вчера, 22:58
Где перекрыты улицы 9 мая 2023 в Новосибирске во время парада и салюта на День Победы
Вчера, 21:47
Салют 9 мая 2023 в Новосибирске: кому лучше не смотреть фейерверк на набережной
Вчера, 15:41
Семь салютов 9 мая 2023 в Новосибирске: где самый большой и во сколько начало
Сегодня, 01:16
Толпы новосибирцев пришли на пл. Ленина: начался Парад Победы 9 мая
Сегодня, 02:42
Парад 9 мая 2023 в Новосибирске онлайн: где и во сколько смотреть трансляцию
Вчера, 21:57