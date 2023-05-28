Подрядчика наказали за грубое обращение со скульптурой сердца в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Ранее новосибирцы были шокированы тем, как подрядчик отнесся ко всеми любимой скульптуре «Сердце» при ее демонтаже. На бульдозере скульптуру снесли. Тогда вице-мэр рассказала, что сердце разбито не было, а вот за подрядчиком действительно недоглядели.
Каменную скульптуру ранее планировали отреставрировать и отвезти в Дзержинский парк, что тоже возмутило горожан. Тогда Анна Терешкова решила поставить точку в этом скандале и объяснила, что виновный в грубом обращении к памятнику уже наказан, а скульптуру после реконструкции сквера вернут на место, где она радовала новосибирцев много лет.
«По проекту скульптура возвращается на тоже место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас его отреставрируют и к сентябрю скульптура будет на месте», — подчеркнула Анна Терешкова.