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Подрядчика наказали за грубое обращение со скульптурой сердца в Новосибирске

28 мая 2023, 08:49
Фото: Телеграм-канал Анна Терешкова
Скульптуру вернут после реставрации

В Новосибирске подрядчик понес наказание за грубое обращение со скульптурой сердца

За повреждение скульптуры в виде сердца в Первомайском сквере Новосибирска наказали подрядчика, о чем сообщила в своем Телеграм-канале вице-мэр Анна Терешкова.

Ранее новосибирцы были шокированы тем, как подрядчик отнесся ко всеми любимой скульптуре «Сердце» при ее демонтаже. На бульдозере скульптуру снесли. Тогда вице-мэр рассказала, что сердце разбито не было, а вот за подрядчиком действительно недоглядели.

Каменную скульптуру ранее планировали отреставрировать и отвезти в Дзержинский парк, что тоже возмутило горожан. Тогда Анна Терешкова решила поставить точку в этом скандале и объяснила, что виновный в грубом обращении к памятнику уже наказан, а скульптуру после реконструкции сквера вернут на место, где она радовала новосибирцев много лет.

«По проекту скульптура возвращается на тоже место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас его отреставрируют и к сентябрю скульптура будет на месте», — подчеркнула Анна Терешкова.
В Новосибирске начали масштабную реконструкцию Первомайского сквера
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#Скульптура#Первомайский сквер#Анна Терешкова#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева
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