Подрядчика наказали за грубое обращение со скульптурой сердца в Новосибирске

Каменную скульптуру ранее планировали отреставрировать и отвезти в Дзержинский парк, что тоже возмутило горожан. Тогда Анна Терешкова решила поставить точку в этом скандале и объяснила, что виновный в грубом обращении к памятнику уже наказан, а скульптуру после реконструкции сквера вернут на место, где она радовала новосибирцев много лет.