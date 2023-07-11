«Центральная часть города, на которой мы в рамках генплана сконцентрировались требует серьезного видоизменения. У нас еще в центре города имеется ветхий фонд, у нас и в этой площадке [площадь] порядка 20 га есть ветхий фонд и гаражные комплексы, которые современным требованиям времени не соответствуют. Жилой фонд, частный сектор — также в этой локации. Это законодательно и нормативно закрепленная процедура. Мы готовим эту территорию к выставлению на аукцион. Определена этапность освоения. После аукциона будут необходимы изменения в градостроительную документацию города Новосибирска. Как это предусматривает закон», — так ответил высокопоставленный чиновник на вопросы журналистов о судьбе гаражных кооперативов.