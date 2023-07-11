Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:38
Владельцы и арендаторы огромного массива гаражей между Ипподромской магистралью и ул. Военной обеспокоены. Эту привлекательную для застройщиков, большую территорию в центре Новосибирска мэрия намерена освободить от гаражей и ветхого жилья, чтобы возвести напротив ТРЦ «Аура» жилой квартал на 13 тысяч жителей. Эти планы подтвердил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, на пресс-конференции в ТАСС 11 июля 2023.
Снос гаражей должен будет проходить поэтапно, не ранее того, как состоится аукцион на освоение данной территории.
«Центральная часть города, на которой мы в рамках генплана сконцентрировались требует серьезного видоизменения. У нас еще в центре города имеется ветхий фонд, у нас и в этой площадке [площадь] порядка 20 га есть ветхий фонд и гаражные комплексы, которые современным требованиям времени не соответствуют. Жилой фонд, частный сектор — также в этой локации. Это законодательно и нормативно закрепленная процедура. Мы готовим эту территорию к выставлению на аукцион. Определена этапность освоения. После аукциона будут необходимы изменения в градостроительную документацию города Новосибирска. Как это предусматривает закон», — так ответил высокопоставленный чиновник на вопросы журналистов о судьбе гаражных кооперативов.
Значительная часть из сотен гаражей используется, как мастерские и СТО, чем дает работу их владельцам или арендаторам. Гаражные кооперативы носят громкие названия «Авиатор» и «Электронщик», «Рассвет», «Луч» и проч.
Но по мнению Кондратьева, снос гаражей требуется для дальнейшего развития Новосибирска. В городе в последнее десятилетие ежегодно строится около полутора миллионов кв. м жилья. Которое застройщики успешно продают.
«Город в последние годы значительно прибавил в качестве жилищного строительства. Объемы ввода жилья не падают 1.3-1.6 [млн. кв. м год] в Новосибирске. Реализация не падает. Ни один банк, который финансирует строительные организации флажок в части опасности заключения договоров долевого участия этот флажок не поднимал. С реализацией все в порядке», — пояснил Алексей Кондратьев.