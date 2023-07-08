Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
Земельный участок напротив торгового центра «Аура», ограниченный улицами Военная, Ипподромская и Орджоникидзе, предполагается выставить на аукцион. Такое решение приняла муниципальная комиссия по проектам комплексного развития территории.
Победитель аукциона будет реализовывать проект в три этапа. Сначала застройщику необходимо будет выкупить землю в частном секторе под строительство жилья, мэрия, в свою очередь, займется изъятием земельных участков для продолжения улицы Орджоникидзе. За счет мэрии же будет построен детский сад на 220 мест.
На втором и третьем этапе планируется возведение еще одного детского сада и школы и созданием зеленых зон. Предполагается, что на этом участке будет построено 400 тысяч квадратных метров жилья. Проект рассчитан на реализацию до 2037 года.