Победитель аукциона будет реализовывать проект в три этапа. Сначала застройщику необходимо будет выкупить землю в частном секторе под строительство жилья, мэрия, в свою очередь, займется изъятием земельных участков для продолжения улицы Орджоникидзе. За счет мэрии же будет построен детский сад на 220 мест.