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В Новосибирске снесут гаражи у ТЦ «Аура» ради строительства жилья

8 июля 2023, 02:20
Фото: 1MI
Для начала стройки необходимо снести сотни капительных гаражей
Около 30 гектаров практически в самом центре города, занятые гаражами и частными домами, планируют застроить в рамках так называемого комплексного развития территории

Земельный участок напротив торгового центра «Аура», ограниченный улицами Военная, Ипподромская и Орджоникидзе, предполагается выставить на аукцион. Такое решение приняла муниципальная комиссия по проектам комплексного развития территории.

Победитель аукциона будет реализовывать проект в три этапа. Сначала застройщику необходимо будет выкупить землю в частном секторе под строительство жилья, мэрия, в свою очередь, займется изъятием земельных участков для продолжения улицы Орджоникидзе. За счет мэрии же будет построен детский сад на 220 мест.

На втором и третьем этапе планируется возведение еще одного детского сада и школы и созданием зеленых зон. Предполагается, что на этом участке будет построено 400 тысяч квадратных метров жилья. Проект рассчитан на реализацию до 2037 года.

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#Застройка#Аукцион#ТЦ Аура#Город#Новосибирск
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