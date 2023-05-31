В Новосибирске снесут частные дома и обустроят озеро за «Локомотив Ареной»

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Победителем конкурса стало ООО «Комфорт». Организаторам аукциона удалось выручить за участок 60 млн рублей.
Застройщику будет нужно потратить около одного миллиарда рублей на расселение 65 частных домов из индивидуального жилого сектора и обустройство здесь обводнённого карьера «Верховое».
В результате заключения договора о комплексном развитии территории рядом с «Локомотив Ареной», следующим этапом станет воплощение всех этих работ в жизнь. Срок реализации проекта - до 30 декабря 2027 года.