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В Новосибирске снесут частные дома и обустроят озеро за «Локомотив Ареной»

31 мая 2023, 02:18
Фото: 2ГИС
Согласно информации с аукциона, была продана территория площадью 67 тысяч кв. м., расположенная рядом с волейбольным центром «Локомотив Арена». Там снесут все частные дома и сделают искусственное озеро.

Победителем конкурса стало ООО «Комфорт». Организаторам аукциона удалось выручить за участок 60 млн рублей.

Застройщику будет нужно потратить около одного миллиарда рублей на расселение 65 частных домов из индивидуального жилого сектора и обустройство здесь обводнённого карьера «Верховое».

В результате заключения договора о комплексном развитии территории рядом с «Локомотив Ареной», следующим этапом станет воплощение всех этих работ в жизнь. Срок реализации проекта - до 30 декабря 2027 года.

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#Алина Шефер#Город#Локомотив — Арена#Аукцион#Новосибирск#Новосибирская область
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