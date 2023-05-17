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В Новосибирске выставили на торги территорию возле «Локомотив-Арены»

17 мая 2023, 01:19
Фото: 1MI
Мэрия Новосибирска начала торги на право комплексного развития территории, расположенной около «Локомотив-Арены». Стартовая цена за договор составила 58 миллионов рублей.

На этой территории возле волейбольной арены сейчас находится 60 частных домов, которые расселят. Также в планах следующие торги на семи других территориях, где расположено около 40 домов.

Судя по информации с аукциона, общая площадь, предназначенная для комплексного развития территорий, составляет 158 гектаров, из которых примерно 100 гектаров занимают аварийные дома - 73 из них будут расселены застройщиками, а 23 - муниципалитетом. Ещё около 955 частных домов также буферизированы застройщиками.

В настоящее время уже заключены три договора КРТ на общую сумму 66,8 миллиона рублей. Еще один договор остается незаключенным, а его цена оценивается в 39,8 миллиона рублей. По этому договору планируется расселить 8 домов, приблизительная стоимость которых составляет около 40 миллионов. Кроме того, инвестор-застройщик также планирует вложить около 240 миллионов в развитие инфраструктуры.

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#Алина Шефер#Локомотив — Арена#Аукцион#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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