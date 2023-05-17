В Новосибирске выставили на торги территорию возле «Локомотив-Арены»

В настоящее время уже заключены три договора КРТ на общую сумму 66,8 миллиона рублей. Еще один договор остается незаключенным, а его цена оценивается в 39,8 миллиона рублей. По этому договору планируется расселить 8 домов, приблизительная стоимость которых составляет около 40 миллионов. Кроме того, инвестор-застройщик также планирует вложить около 240 миллионов в развитие инфраструктуры.