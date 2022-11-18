Территорию возле «Локомотив — Арена» благоустроят, близлежащие дома — выкупят

Поводом для масштабных перемен явился аукцион на право комплексного развития территории вокруг «Локомотив — Арена». Инициатором конкурса стал департамент строительства и архитектуры администрации Новосибирска.
Стоимость проекта составляет 58 миллионов рублей, площадь пространства — 7 гектаров.
Победитель аукциона будет обязан приобрести у граждан и юридических лиц недвижимость, находящуюся в границах проекта. Примечательно, что если кто-то из собственников не захочет с ней расставаться, то земли изымет мэрия с формулировкой «для хозяйственных нужд» и выплатит возмещение.
Сейчас на участке, выставленном на конкурс, находится 59 объектов и на 52 из них оформлено право собственности.
В течении 4-х лет застройщику надлежит снести всю недвижимость, находящуюся в границах проекта, и в последующие 5 лет построить здесь объекты капитального строительства жилого, производственного и общественно-делового назначения.
Проект также подразумевает, что победитель конкурса возведет на семи гектарах объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Ранее стало известно о контрактах, оставшихся у компании Александра Мысика «Метро МиР».