Территорию возле «Локомотив — Арена» благоустроят, близлежащие дома — выкупят

Победитель аукциона будет обязан приобрести у граждан и юридических лиц недвижимость, находящуюся в границах проекта. Примечательно, что если кто-то из собственников не захочет с ней расставаться, то земли изымет мэрия с формулировкой «для хозяйственных нужд» и выплатит возмещение.