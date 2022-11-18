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Когда и где откроются елочные базары в Новосибирске в 2022 году – будет 115 площадок

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI
Елочные базары начнут работу с 1 декабря в Новосибирске

Елочные базары начнут работу с 1 декабря в Новосибирске

Открытие первых елочных базаров состоится в Новосибирске 1 декабря 2022 года. Где они начнут работать, рассказали Atas.info в мэрии.
«Срок работы ярмарок новогодних елей – с 1 по 31 декабря 2022 года. Всего под них выделят 115 мест в городе, а в 2021-м функционировали 94 елочных базара», - сообщили Atas.info представители департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства муниципалитета Новосибирска.

Елочные базары разместят в городе по схеме размещения нестационарных торговых объектов. Это означает, что только на муниципальной земле или участках, государственная собственность на которой не разграничена.

«Обычно они появляются на территориях, прилегающих к рынкам, к домам. Продавцы елок смогут занять улицу Нарымскую, 21, Ленина, 12, Дуси Ковальчук, 75, Крылова,53 в центре города. Также базары заработают в Дзержинском, Ленинском и Кировском районах».

В мэрии отметили, что сейчас идет прием заявок на эксплуатацию площадок под елочные базары. Некоторые уже рассмотрены, по ним заключаются договоры.

В мэрии Новосибирска рассказали, когда и где откроются елочные базары
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ярмарка#Елка#Новый год
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